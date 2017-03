"Vedem la vara cine are oferta!" Anuntul Viitorului despre plecarile de MILIOANE pregatite de Hagi

Viitorul pregateste noi transferuri la vara.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Florinel Coman este unul dintre jucatorii care ar putea pleca la vara de la Viitorul.

"Florinel Coman e cu siguranta unul dintre produsele importante ale Academiei. Face parte dintr-o lista mai lunga, unde se afla si Tiru, dar si altii. Vom vedea cine are oferte la vara si daca vom considera daca ofertele sunt interesante.", a declarat Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, la Sport.ro

Acesta a vorbit despre lupta la titlu in 2017. Viitorul are doua meciuri acasa, cu Dinamo si Steaua, in startul acestui playoff.

"Nu am nicio emotie cu terenul la Viitorul, mai ales ca factura la curent a venit 20.000 euro in februarie"

"In momentul asta toata lumea e concentrata pentru cele 10 meciuri. Cu siguranta vor veni oameni care au fost si pana acum sa-i vada pe jucatori"

"Nu trebuie sa ne sperie victoria Stelei, cred ca e principala contracandidata la titlu"