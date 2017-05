ANUNT TERIBIL! Mai dispare o echipa din Romania! In octombrie umpleau stadionul cu Steaua, acum au ramas fara bani de TREN

Criza financiara din fotbal loveste din nou!

Foresta Suceava se pregateste sa moara! Echipa care anul trecut umplea stadionul in Cupa Romaniei la meciul cu Steaua a ramas acum fara bani pentru deplasarea la Afumati si e aproape sa se retraga din campionat.

"Probabilitatea sa mergem la Afumati este aproape zero. Cred ca am ajuns la capatul puterilor. Nu avem niciun fel de resursa in acest moment ca sa putem sa facem deplasarea. Vom anunta FRF ca nu ne putem prezenta la meci. Din pacate, scenariul asta era destul de previzibil. Am sperat ca vor mai fi oameni care sa vina alturi de noi si sa ne sprijine. Nu s-a intamplat asa", a spus presedintele Consiliului de Administratie de la Foresta, Andrei Ciutac.

Primarul din Suceava a initiat o colecta pentru plata datoriei pe care clubul o are la ANAF, dar pana in acest moment nu s-au strans decat 2650 de lei, de 10 ori mai putin decat avea nevoie Foresta pentru a se salva!

In octombrie, galben verzii au adus nocturna mobila la Suceava pentru a o putea primi pe Steaua in Cupa Romaniei. Pentru instalatie s-au dat atunci in jur de 250 000 de lei!

Dupa 29 de etape, Foresta e pe 11 in Liga a 2-a, cu 41 de puncte.