Un portar din Liga I, peste Buffon, Neuer si De Gea! A avut parada ANULUI in lume in 2016! VIDEO

Cine ar fi crezut? Liga I ajunge in atentia lumii si prin performante!

O parada a portarului italian Alessandro Caparco de la CSMS Iasi a fost votata cea mai dificila din 2016 pe site-ul "Il numero 1 IL portiere". Caparco a luat fata unor nume uriase, precum Buffon, Neuer sau David De Gea, cei mai bine cotati portari din lume la ora actuala.

Caparco a reusit sa scoata de trei ori mingea de pe linia portii in aceeasi faza, la reluarile lui Juan Carlos si Dani Coelho, intr-o partida in care a luat doua goluri de la CFR Cluj.

“Il numero 1 IL portiere” este o asociatie recunoscuta de UEFA care monitorizeaza paradele portarilor din toata lumea. La final de an, cei mai reprezentativi portari din Europa voteaza cele mai dificile interventii, locul I fiind ocupat in 2016 de Alessandro Caparco. Interesant este ca acel meci a fost primul pentru portarul italian in poarta Iasiului in 2016.

"Este o mare mandrie pentru mine sa ocup primul loc in acest top, cu atat mai mult cu cat in primii 25 sunt sunt nume mari ale fotbalului, precum Buffon, De Gea, Neuer, Navas, Lloris, etc. Ma bucur ca Iasiul si Liga I sunt in acest top. Mi-a ramas in minte acea faza din minutul 8, a fost primul meu meci din 2016, in prima etapa din play-out. Sper ca in 2017 sa fiu sanatos, sa apar cat mai mult si sa ajut echipa Iasiului sa castige cat mai multe puncte prin interventiile mele”, a declarat Alessandro Caparco pentru ProSport.

Portarii cu cele mai dificile parade ale anului 2016:

1. Alessandro Caparco

2. Franco Armani

3. Yang Quipeng

4. Gianluigi Buffon

5. David De Gea

6. Jordan Archer

7. Stanislav Kritsyuk

8. Nick Rimando

9. Federico Vilar

10. Manuel Neuer

11. Kepa Arrizabalaga

12. Hugo Lloris

13. Joe Hart

14. Claudio Bravo

15. Samir Handanovic

16. Joseph Bendik

17. Kevin Trapp

18. Sergio Romero

19. Roman Weidenfeller

20. Mikhail Lewashow

21. David Ousted

22. David De Gea

23. Keylor Navas

24. Joe Hart

25. Gianluigi Buffon



