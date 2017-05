'Un jucator cu cap in loc de minge si aripi in loc de maini!?' Marea eroare a Ligii cand a ales trofeul de campioana

Am intrebat doi designeri despre cum li se pare noul trofeu care va fi decernat in aceasta seara castigatoarei titlului de campioana la fotbal a Romaniei.

Din pacate pentru oficialii care au contractat fabricarea noii cupe (de fapt sunt trei, cate una pentru fiecare echipa cu sanse la titlu) ei recomanda un studiu mai amanuntit al istoriei fotbalului romanesc si crearea unui trofeu personalizat cu o valoare artistica si financiara mai mare, care sa inceapa sa fie asociata de fani cu castigatoarea Ligii 1 si care fie transmis la finalul fiecarui sezon catre echipa invingatoare.



Octavian Catana este Art Director la Ogilvy & Mather Advertising si are o experienta indelungata ca Desktop Publisher, Art Director si Graphic Designer, fiind in acelasi timp pasionat de fotografie, continut video si sport.



“Trofeul pare a fi un jucator cu cap in loc de minge si aripi in loc de maini/manere? Nu stiu, e o cupa generica. Designul cupei ar trebui facut cu referinte istorice romanesti din fotbalul nostru. Adica, daca vrei sa pastrezi traditia, studiezi cupele vechi, preiei elemente din ele si le aduci in modern. Din pacate, nu stiu cum aratau alea vechi si cat erau de originale, dar cu certitudine procesul de design al cupei e unul de documentare, in primul rand, si abia apoi de executie. De aceea, nu pot sa raspund cum as fi vazut eu cupa daca nu stiu ce vrea sa transmita. La fel, daca ea vrea sa simbolizeze o renastere si cumva nu ar trebui sa preia din elementele traditionale... Trebuie documentate valorile pe care le transmite si interpretate intr-un obiect.



Asta e doar o minge cu lauri... ceva banal si generic. Campioni, solutie super safe, pentru ca nimic nu zice campion mai mult decat laurii si mingea e acolo pentru referinta sportiva. Putea sa fie orice, de la o casca de moto pana la o bata de oina. Nu imi dau seama asa din imagine, dar pare facuta din alt material, ceea ce tradeaza versatilitatea ei. Adica, e o baza peste care e adaugat ceva. Nu pot sa zic ca e prea mare sau prea mica pentru ca astea sunt decizii subiective pe care le face designerul.



Tricoul pare ca e facut la un stand de promotionale. Adica nu pare profi, pare mai degraba un tricou de fotbal premiu la copii. El ar trebui sa respecte identitatea Ligii 1 sau a competitiei respective si sa aiba elementele ei de identificare.



Chestia ca sunt trei cupe... e o chestie de logistica. Trebuie sa fii pregatit sa dai cupa si daca furnizorul zice ca poate sa o dea cu doua saptamani inainte si in alea doua saptamani se decide castigatorul... Ma rog, asta mi se pare risipa de bani, pentru ca poti sa faci o cupa frumoasa, sa faci una cu black plate si cand se decide castigatorul doar gravezi numele lui cu laser.



Nu prea cred in motivele traditionale pentru ca in ultimul timp au fost folosite foarte mult si de multe ori fara cap, gen hai sa sarim pe trend. Traditia e traditie. Adica modelele florarale au aparut in folclorul romanesc de la ii cam prin 1600-1700, dar au aparut odata cu tehnologia de atunci a tesutului firului de in si borangic. Fotbalul a aparut in Romania pe la 1850 si era mai orasenesc, mai modern. Nu merg in niciun caz modele traditionale romanesti. Una peste alta, eu zic ca trofeul e generic si ca tricourile sunt amatoricesti”, ne-a declarat Octavian.



Teodor Decu este programator, graphic designer si design consultant, fiind in acelasi timp si un mare iubitor de fotbal.

„Tot astept sa avem si noi un trofeu care sa se pastreze an de an. Nu ai cum sa creezi o traditie, daca in fiecare am schimbi trofeul. Asta am observat in ultimii ani si e si opinia mea de suporter inrait. Pare ca gasesc la sfarsitul fiecarui sezon un furnizor anume care sa faca chestia asta, pentru ca pur si simplu nu o inteleg. Ne uitam si noi la campionatele mari, Bundesliga are farfuria aia de o recunosti oriunde.

La noi pare o alta competitie in fiecare an, cu un alt trofeu. Campionatele serioase au continuitate, au un trofeu cu un design cunoscut de toata lumea. E o traditie, copiii cresc visand la forma aia, fanii vin in tribuna cu modele de carton ca sa sarbatoreasca. In Romania, cu ce sa sarbatoresti, daca nu stii ce forma va avea trofeul?



Am auzit ca trofeul asta are 15 kg, sa vedem daca capitanul castigatoarei e mai cu forta in brate. Daca capitanul e un pustan, care nu a prea pus pe el masa musculara, va trebui sa il ajute colegii sa ridice cupa, va actiona spiritul de echipa.



Din punct de vedere vizual, pare ca are niste lauri, pare o coroana a lui Cezar, dar nu e din acelasi film cu mingea, parca au lipit mingea deasupra. Putea sa aiba cupa fara minge, pentru ca se stie despre ce sport e vorba. Cine vine la stadion nu ajunge acolo din intamplare ca sa ii arati mingea de fotbal. Par doua trofee puse la un loc, nu par din aceeasi compozitie. Cred ca era recomandat ceva mult mai simplu, poate au vrut sa fie mai recognoscibil, sa fie ceva unic, dar cred ca e un exemplu negativ.



Trebuia gasita o cupa care sa nu semene cu alta, sa aiba o forma distincta si aia sa ramana ani de zile. Asa e normal, sa se graveze numele castigatoarei si sa treaca mai departe. Astazi, fiecare din cele trei echipe joaca la propriu cu trofeul pe masa! Nu am mai auzit niciodata sa fie produse trei trofee identice. Cuvantele cheie sunt <continuitate si traditie>, nu se creeaza nicio traditie schimband trofeele an de an. La Cupa Romaniei, care a facut rebranding, deja arata altfel. Zic unii ca nu e la fel de importanta competitia, ca nu mai odihnesc jucatori, dar arata altfel, e un exemplu de branduire si pentru Liga 1. Am inceput sa ma uit din nou, cand am vazut ca e tratata mai serios ca imagine.

Stiu ca e aceasta traditie cu tricourile galbene de campion, dar cred ca trebuia facut ceva personalizat pentru castigatoare. Acestea sunt oarecum universale, poate se gandesc ca arata mai bine la sfarsit, la poza cu trofeul, dar trofeul e problema majora. Tricourile nu arata bine, pentru ca trofeul nu arata bine. In plus, daca vrei sa onorezi sponsorul, nu doar il pune pe un tricou, unde abia se vede scrisul. Fa o ceremonie cu bere, ca in Germania, ca sa iasa poze frumoase cand se stropesc jucatorii sau chiar si un telefon mobil imens, daca sponsorul e o firma de telefonie”, a explicat Teodor.