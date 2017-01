Un campion al Romaniei s-a LASAT de fotbal ca sa munceasca intr-un hotel. Povestea senzationala a lui Petean

Ce poveste! A luat titlul cu Otelul si s-a angajat la un hotel din Germania. "Fac de toate aici" - povesteste fotbalistul.

Petean are 29 de ani si in 2011 a fost campion cu Otelul. Fotbalul romanesc a ajuns rau si jucatorul a fost nevoit sa plece la munca in Germania. Ca s-o ajute pe mama lui, bolnava de cancer, Petean s-a angajat la un hotel din Freiburg. Mai joaca fotbal la o echipa de amatori din localitate. Povestea lui a ajuns si in presa din Anglia. The Independent i-a publicat povestea intr-un material amplu.