Ultimele 4 etape pentru trei jucatori care au fost titluari la Steaua sezonul asta! Cine pleaca

Steaua si Viitorul se intalnesc luni, pe National Arena, intr-un meci capital pentru lupta la titlu.

Gigi Becali vrea schimbari radicale in lot la finalul acestui sezon, iar lista de plecari se contureaza deja.

Muniru, Tamas si Pintilii, trei jucatori care pana nu de mult erau de baza in primul 11 al lui Laurentiu Reghecampf, sunt la cateva saptamani de plecarea de la Steaua.

Situatia lui Muniru e clara. Patronul nu are de gand sa treaca cu vederea incidentul de la antrenament, cand mijlocasul ghanez l-a "capacit" pe Florin Tanase, iar Reghecampf se vede obligat sa ii gaseasca lui Muniru tot felul de "raceli" pentru a-l scoate din lot.

Gabi Tamas si-a pierdut locul de titular, dupa mai multe erori care au influentat rezultatele Stelei in ultima perioada, iar Becali mai are un motiv sa se gandeasca la schimbari. "Am trecut prea usor cu vederea unele acte de indisciplina, iar jucatorii noi au impresia ca asa e normal la Steaua, cu indisciplina."

"Balasa si Moke au jucat foarte bine, nu am avut motiv sa schimb ceva. Am si discutat cu Gabi Tamas acest lucru. A inteles si el ca echipa conteaza, pentru ca sunt anumite situatii in care un jucator nu e titular, dar e important in vestiar prin ceea ce face la antrenamente, de exemplu", a explicat Reghecampf motivul pentru care l-a tras pe dreapta pe Tamas in ultimele saptamani.

Pintilii si-a pierdut banderola de capitan si, mai important, si-a luat cateva bobarnace din partea lui Gigi Becali, care nu i-au picat deloc bine. Gazeta scrie ca mijlocasul de 32 de ani e cu gandul la un transfer in strainatate.

In ultimele trei sezoane, Pintilii a evoluat la doua cluburi de afara, Al Hilal (Arabia Saudita) si Hapoel Tel Aviv (Israel).

Steaua o intalneste luni pe Viitorul, intr-un meci extrem de important pentru lupta la titlu. Pana la finalul sezonului, FCSB mai are meciuri cu Dinamo (d), Astra (d) si Craiova (a).