Ultima sansa la titlu pe stadionul blestemat! Steaua, fara victorie in deplasare la Astra de 5 ani

Steaua a pierdut ultimele 3 partide de la Giurgiu cu Astra si nu a marcat niciun gol.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Man United - Celta

28 iulie 2012 - Astra era invinsa de Steaua cu 4-3, goluri marcate de Tanase, Martinovic, Rusescu si Adi Rocha pentru oaspeti, in timp ce Gabi Enache, actualul jucator al Stelei, reusea o dubla pentru Astra iar Junior Morais, viitorul jucator al Stelei, inscria cel de-al 3-lea gol al echipei antrenate atunci de Bogdan Stelea. La Steaua, doar Laurentiu Reghecampf si Mihai Pintilii au ramas de la acel meci.

De atunci, Astra s-a mutat la Giurgiu si a chinuit-o pe Steaua de fiecare data. A castigat ultimele 3 partide directe fara sa primeasca gol! Ultimul meci la Giurgiu in care Steaua a marcat a fost un 1-1 in decembrie 2013 prin Varela.

Pentru Steaua, nici duelurile cu Marius Sumudica nu au fost prea bune - acesta i-a luat 2 trofee Stelei, titlul si Supercupa in 2016, si a invins-o de 6 ori in cele 11 meciuri directe, fiind singurul antrenor din Liga 1 cu palmares pozitiv in fata Stelei.

Steaua este obligata sa castige luni la Giurgiu pentru a mai spera la titlu - Viitorul joaca duminica la Craiova cu CSU si si-ar putea asigura chiar matematic titlul in cazul unei victorii! Asta daca Steaua pierde iar Dinamo nu castiga la Cluj cu CFR.