ULTIMA ORA! Perchezitii la patronii din acte ai Stelei! Nepotii lui Becali, suspectati de evaziune fiscala

Politistii audiaza 47 de persoane in acest dosar.

Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate in dosarul in care politistii fac joi perchezitii, la societati comerciale din domeniile agricol, al constructiilor si al comertului ai caror reprezentanti sunt suspectati de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Potrivit surselor citate, in ancheta sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogosoaia, producator de conserve de legume si fructe si compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societati fiind Vasile Geambazi si Horia Culcescu, nepotul si, respectiv, finul lui Gigi Becali.

Politistii fac, joi, 38 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta si Calarasi, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale si la locuintele persoanelor ce coordoneaza activitatea acestora, intr-un dosar instrumentat de Parchetul inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul agricol, al constructiilor si comertului.

La finalul perchezitiilor, 47 de persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana.

Reprezentantii firmelor vizate sunt suspectati ca au trecut in contabilitate cheltuieli pentru operatiuni fictive.

”In fapt, in contabilitatea acestor societati ar fi fost inregistrate facturi emise de societati fantoma (care nu au functionat niciodata la sediul declarat, nu au avut angajati sau mijloace logistice necesare sustinerii unei activitati comerciale), precum si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale firmelor fantoma”, potrivit Politiei Romane.

Anchetatorii au estimat ca prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata obligatiilor fiscale aferente activitatii comerciale desfasurate a fost de 25 de milioane de lei (peste cinci milioane de euro).

Potrivit Rise Project, firma Leoser detine 90 de hectare de sere legumicole in Popesti Leordeni. Serele ar fi fost cumparate in 2007 de Gigi Becali, prin interpusi, cu aproximativ 40 de milioane de euro. Cei care detin, in acte, Leoser SA sunt Vasile Geambazi (50%), nepotul lui Becali, Horia Culcescu (15%), finul omului de afaceri, si tatal acestuia, Marin Culcescu (35%).

In 2010, cand Gigi Becali era europarlamentar, averea acestuia a fost verificata de Agentia Nationala de Integritate, care atunci s-a autosesizat in legatura cu sumele imprumutate de acesta unor persoane care controlau firma de sere Leoser.

In declaratia de avere din 2009, depusa cand a candidat la alegerile prezidentiale, Gigi Becali a scris ca i-a imprumutat pe Vasile Geambazi cu 12 milioane de euro si pe Horia Culcescu cu 15 milioane de euro.

Si in declaratia de avere din 2012, Becali a notat ca i-a dat lui Vasile Geambazi un imprumut de 18 milioane de euro si cu aceeasi suma l-a imprumutat si pe Horia Culcescu.

