Lovitura data de Hagi astazi: a prezentat oficial un atacant trecut pe la Steaua si Dinamo

Pe primul loc in Play Off, Viitorul se intareste. Hagi l-a prezentat astazi pe George Tucudean, fost atacant al Stelei si al lui Dinamo.

Viitorul l-a prezentat astazi oficial pe George Tucudean, atacant in varsta de 25 de ani.

"Am venit in primul rand pentru proiectul care este aici, pentru ca Viitorul vinde bine, iar jucatorii au parte de un antrenor despre care am auzit cuvinte de lauda. Sper din tot sufletul sa pot ajuta Viitorul sa castige titlul in Liga I. FC Viitorul este singura echipa care are o idee de joc. O pastreaza indiferent de rezultat, daca castiga sau pierde joaca la fel. Vreau sa fac parte din acest grup, de-aia am si ales Viitorul", a afirmat fotbalistul.

De-a lungul carierei sale, Tucudean, care a semnat cu Viitorul pana in 2019, a mai jucat la UTA, Dinamo, Steaua, Standard Liege, Charlton Athletic, ASA Targu Mures si Pandurii.

In prima parte a sezonului, Tucudean a jucat 15 meciuri pentru Pandurii in Liga I, marcand 5 goluri.