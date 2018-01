ULTIMA ORA | Dinamo a mai vandut un jucator la Levski Sofia dupa Rivaldinho! Pentru cine va primi Negoita 200.000 de euro

Dinamo continua sa vanda in aceasta iarna.

In pericol de a ratat playoff-ul, Dinamo vinde pe banda rulanta. Dupa Rivaldinho sau Steliano Filip, plecati in ultimele saptamani, a venit randul despartirii de Nascimento. Jucatorul venit in vara la schimb cu Dan Nistor va semna cu Levski Sofia, anunta Telekom Sport.

Dinamo va primi 200.000 de euro pentru Nascimento, cu 50.000 de euro mai putin decat ceruse initial Ionut Negoita. Nascimento a fost om de baza in prima parte a sezonului, fiind folosit in 19 partide.

Tot la Levski Sofia, ocupanta locului 3 in prima liga din Bulgaria, a ajuns si Rivaldinho.