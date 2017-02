ULTIMA ORA! Craiova a depus contestatie: "Noi suntem obisnuiti pe iarba, nu pe gheata!" Mesajul lui Multescu

Botosani 1-0 Craiova / Oltenii fac scandal dupa infrangerea de la Botosani.

In pericol sa nu se dispute din cauza gazonului, partida de la Botosani a primit in cele din urma aviz favorabil din partea arbitrului Marius Avram. Oltenii au pierdut, dar Gigi Multescu spune ca jucatorii sai au avut de pierdut din cauza ghetii de pe teren. Oltenii au depus contestatie, dar sunt sanse mici ca partida sa se rejoace, atat timp cat arbitrul a decis ca sunt conditii potrivite pentru joc.



"Jucatorii nostri au fost preocupati de starea gazonului, sa nu alunece, sa nu se accidenteze. in schimb, adversarii au fost mult mai agresivi si au meritat victoria.

Noua ne-a lipsit ultima pasa, ultima executie. in repriza a doua am fost mai prezenti in joc, dar, daca nu ai executii, n-ai cum sa emiti pretentii la victorie.

Mi-as fi dorit amanarea meciului de azi, mai ales ca veneam si dupa un drum lung si eram foarte obositi. Oricum, am depus contestatie pentru starea gazonului lor. Noi suntem obisnuiti sa jucam pe iarba, nu pe gheata. Vom vedea ce va fi.

Noi am fost firavi, am pierdut multe dueluri. Adversarii au marcat dintr-o faza care nu anunta nimic, dar asa e in fotbal", a spus Multescu dupa meci, la Digi.