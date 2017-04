ULTIMA ORA! Becali i-a anuntat pe scotieni cat costa Ovidiu Popescu! Pretul URIAS pe care trebuie sa-l plateasca Celtic

Ovidiu Popescu poate ajunge la Celtic in vara!

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Scotienii anunta ca interesul lui Celtic pentru Ovidiu Popescu este real, insa Becali cere o suma mult prea mare pentru tanarul mijlocas.

Potrivit Scotish Sun, Becali i-a anuntat pe scotieni ca pretul pentru "noul Lampard" este de 10 milioane de euro!

"Cei de la Celtic au venit in weekend sa-l vada la meciul cu Dinamo si am stat de vorba. Am avut deja o oferta pentru el, dar nu spun de la cine. Clauza de reziliere nu este nerealista. Anderlecht a platit 10 milioane de euro pentru Stanciu, iar Ovidiu este la fel de bun. Poate chiar mai bun!

Cand l-am adus i-am zis ca intr-un an sau doi ii garantez o mutare la un club mare din Europa unde va primi un salariu mare, iar asta se va intampla.

E cel mai bun jucator care a aparut in Romania in ultimii ani. Nu o sa-l vand pe nimic", a spus Becali.

Englezii au preluat si declaratia mai veche a lui Becali, care il compara pe Popescu cu Frank Lampard si anunta ca intr-o zi o sa valoreze 30 de milioane de euro.

"Ovidiu e la fel ca Lampard, au acelasi stil. O sa valoreze 30 de milioane intr-o zi. E mijlocas central ce poate sa joace si in banda dreapta, e foarte versatil. Alearga pe langa adversari si ii umileste cand trece de ei. Nimeni nu poate sa-i faca fata", spunea patronul Stelei.