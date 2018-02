Uite VAR-ul, nu e VAR-ul! Sistemul tehnologiei video are sanse mici sa fie implementat in playoff! Anuntul facut de LPF

Conditiile pentru implementarea tehnologiei video in playoff ar putea fi indeplinite ... abia dupa terminarea sezonului!

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal a anutat ca tehnologia video (VAR) are sanse mici sa fie implementat in acest sezon.

"Noi am vrea sa testam la unul dintre meciuri, daca se poate, arbitrajul video. Pana la ora asta, Federatia a declarat ca nu este de acord. Ei au spus ca nu se poate doar un singur meci. Posibilitatea sa testam la toate meciurile nu o avem. Avem posibilitatea sa testam pana la finalul acestui sezon ca sa stim pe viitor daca facem pentru toate meciurile si asta e intentia noastra.



Dar tot cu Federatia ar trebui sa cadem de acord cu acest lucru. Parerea mea este ca pana la alegeri (de la Federatie) nu mai putem sa discutam cu nimeni, sunt ocupati cu alegerile. Se poate si maine dar nu am voie fara acordul lor (al Federatiei)" a spus Gino Iorgulescu intr-o conferinta de presa.

In cadrul conferintei, a mai fost dezvaluit ca discutiile pentru implementarea arbitrajului video in Regulile Jocului vor avea loc in luna martie pentru ca apoi sa poata exista posibilitatea testarii si in Liga 1.