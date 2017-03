"Transferuri gresite, jucatori cu nasul pe sus, probleme de lot!" Varela, dezvaluiri despre atmosfera de la Steaua

Fernando Varela vorbeste deschis despre problemele de la Steaua.

Intr-un interviu acordat ProSport, Fernando Varela spune ca jucatorii nu mai trag la fel de tare in al doilea mandat al lui Reghecampf ca in al doilea, iar o parte din transferuri au fost gresite. Varela a plecat vara trecuta in Grecia, la PAOK, acolo unde este foarte fericit.

"Fotbalistii nu mai aveau chef de alergare. Cand a venit Neubert in primul mandat cu TRX si cu alergare toti jucatorii trageau sa fie cat mai buni. In al doilea mandat eram deja campioni, nu ne mai trebuia sa alergam ca nebunii.

Jucatorii se gandesc ca sunt mai mari, au nasul pe sus cum se spune. De asta nu am fost mai puternici la a doua venire a lui Reghecampf. Pai cand a venit cu TRX, cu haltere, cu sanii, toti eram fericiti si trageam sa aratam in meci ca suntem foarte puternici. Dar in al doilea mandat nu mai suportam niciun TRX, nicio sanie, niciun nimic”, a spus Varela.

"Marica, Gebhart, daca nu intra creeaza probleme"



"In al doilea mandat am facut pregatirea la fel, nu stiu. Cred ca la a doua venire a lui Reghecampf au adus jucatori care nu ne trebuiau! Cand a venit Reghe a doua oara, au venit jucatori cu orgoliu foarte mare si care daca stateau pe banca iti creeaza probleme.

Jucatori cu CV foarte mare, gen Marica, Gebhart, daca nu intra creeaza probleme. Ca eu trebuie sa joc, trebuie sa intru, si asta face ca grupul sa nu mearga bine. Cred ca asta a fost cea mai mare problema”, a declarat Varela.

Varela crede ca Steaua face prea multe schimbari in aparare, iar din acest motiv are probleme in acest sezon.



"Am vazut ca au probleme in aparare dupa ce am plecat, mai ales ca a plecat si Tosca la Betis. Da, a venit Balasa, dar nu are meciuri in picioare, trebuie sa mai joace pentru a arata ca are valoare. Dar am vazut ca se fac multe schimbari in aparare si nu e bine asa, apararea trebuie sa fie cu aceiasi jucatori chiar daca gresesc, pana la final. Le dai incredere asa! Steaua are cei mai buni jucatori din tara, dar le trebuie incredere.

Au jucatori in atac ce pot sa faca diferenta, dar trebuie sa isi rezolve problemele din aparare. Eu cred ca pot lua campionatul la ce fotbalisti sunt. Alibec, Gnohere, Pintilii, Tamas, Enache, jucatori foarte buni, cei mai buni din tara. Dar le trebuie unitate, daca ei sunt uniti atunci nimeni nu poate trece de ei”, a adaugat fostul jucator al Stelei.

Varela povesteste si despre perioada in care era antrenor Costel Galca, un antrenor considerat mai rece decat Reghecampf.

"Dupa pauza de iarna am fost foarte slabi, aveam 15 puncte in fata si ne-a egalat Targu Mures. Grupul nu era unit, cinci erau pe o parte, cinci pe alta parte. Cred ca e vina jucatorilor, am castigat, dar puteam castiga mult mai usor. Nu eram un grup unit si asta s-a vazut pe teren, am pierdut multe meciuri.

Acolo s-a vazut diferenta dintre Reghecampf si Galca. Pentru ca atunci cand nu mergea treaba, mergeam toti la un gratar la el sau faceam un gratar la teren. Ne relaxau foarte mult, iar jucatorilor le place asta. Atunci cand nu merge treaba sa vina cineva sa iti zica sa stai linistit.

Si el, Reghe, venea cu un gratar, stateam si vorbeam, ne relaxam. si s-a vazut la meciuri. Cu Galca a fost problema asta de vorbire. Vorbea putin. E un antrenor foarte bun, dar discuta foarte putin cu jucatorii. A facut performanta, dar puteam castiga mult mai usor”, a mai spus Varela pentru prosport.ro.