"Te asteptam acasa"! Dinamovistii au vandalizat zidurile stadionului Stefan cel Mare. Ce transfer au cerut

Fanii lui Dinamo asteapta cu nerabdare un transfer important in aceasta vara.

Dupa ce l-au criticat pe Negoita, fanii lui Dinamo au decis sa intervina in perioada de transferuri. Noaptea trecuta, fanii i-au urat casa de piatra lui Paul Anton si l-au anuntat ca il asteapta acasa printr-un mesaj scris pe zidurile stadionului. Anton a fost imprumutat la Getafe, club care nu vrea sa-l pastreze pentru sezonul urmator. Anton isi cauta insa contract in continuare in Spania.