'Tamas e ca o pisica!' :) Reghecampf a intrat in direct si a explicat TOT! Ce spune despre Tamas

Gabriel Tamas a fost salvat de colegi in fata lui Becali. Patronul le-a cerut sa voteze daca fundasul sa fie pastrat sau nu dupa o noua seara cu alcool.

Reghecampf nu intelege de ce dezvaluirile legate de episodul din cantonament au aparut abia acum si spune ca Tamas ramane un om de baza pentru el la Steaua.

"Pentru mine este istorie momentul ala, stiu ce jucator, ce om e Tamas. Nu stiu de ce a aparut acum! Gabi e un om incredibil, as apela in orice moment la el. Valoarea lui e foarte mare, caracterul lui e foarte bun. Tamas e ca o pisica, e mereu pozitiv, e un jucator exemplar. Are anumite momente cand i se pune pata, are anumite iesiri si le stim. Ca o valoare, e foarte bun, e un fotbalist excelent!", a spus Reghecampf.