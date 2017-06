Surprize URIASE ale lui DICA in primul meci la Steaua! Tanase e CAPITAN, Budescu e titular. Vezi echipa de start. Steaua - Regio Team Arnhem incepe la 20:30

19:51

Budescu, Gnohere, Tanase si Man sunt cei 4 din atac. Dica isi exprima inca din start intentiile in privinta jucatorului U21. Dennis Man are cele mai mari sanse de a fi folosit si in campionat pe un post inedit: extrema dreapta.



Budescu s-a pregatit foarte bine in Slovacia si Olanda si e folosit din primul minut, chiar daca are numai 3 saptamani la Steaua. Ovidiu Popescu si Vlad Achim sunt inchizatorii, in timp ce defensiva ofera o surpriza. Enache e titular in banda dreapta intr-o linie in care ii mai are alaturi pe Momcilovic, in stanga, respectiv pe Larie si Balasa in centru. Stancioiu e portarul ales de Nicolae Dica pentru jocul contra amatorilor din Arnhem.