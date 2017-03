Surpriza URIASA: cine e numarul 1 la driblinguri in Romania, mult peste Sanmartean si Cernat

Topul fanteziei din Liga 1 are un sider surpriza in 2017!

Sanmartean si Cernat nu mai prind nici macar top 3 in acest sezon, conform InStat. Chitu e lider detasat in Romania! Cu 115 driblinguri reusite din 191 incercate, fotbalistul lui Hagi ii depaseste pe William De Amorim de la Steaua si pe Cristi Barbut de la Timisoara.

Stelistul are insa cel mai bun procentaj din prima divizie, 64%. De amorim a reusit sa-si intreaca adversarii cu mingea in 109 din cele 171 de tentative. Top 5 e completat de Cernat si Filipe Teixeira, in timp ce Alibec e pe 6. Jucatorul cumparat cu 1,7 milioane de euro de Becali de la Astra are un procentaj de numai 52%: i-au iesit 73 din cele 140 de incercari.