Surpriza pregatita de jucatorii de la CSU Craiova fanelor de 8 martie

Cu gandul la titlu, fotbalistii Craiovei au iesit sa imparta flori in centrul orasului!

A venit si antrenorul Multescu. Fetele le-au promis ca vin la Pitesti sa-i sustina in play-off!



Ivan a fost recunoscut pe strada de oltence si a scapat cel mai repede de flori. A mai imprumutat si de la colegi.



"Am scapat de ele cat mai repede, am avut viteza", spune Mateiu.



Multescu a impartit si el flori, cu fotbalistii. Vrea sa aduca titlul la Craiova in acest an!