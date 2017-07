Super Dan crede in UEFAntasticii Romaniei: "Toate echipele au sanse de calificare!" Milan - Craoiova, joi, ProTV!

Pe Dan Petrescu l-au incantat romanii in Europa. "Toate echipele au sanse de calificare", spune Petrescu.

Putem avea 5 echipe calificate din 5, e pariul lui Petrescu.

"Craiova are sansa ei cu Milan, pentru ca Milan cumpara ei jucatori, dar asta nu inseamna ca vor si castiga, total nemeritata victoria lui Milan", spune Petrescu.



Petrescu tremura mai mult pentru meciul CFR-ului de la Medias decat pentru calificarea romanilor in Europa.



"Nu cred ca am reusit niciodata sa castig la Medias. Si Bilbao si Milan erau favorite ieri si nu prea s-a vazut pe teren", spune Petrescu.