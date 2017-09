"Sunt dezamagit de modul cum am jucat in repriza a doua!" Hagi, reactie surprinzatoare dupa 5-2 cu Iasi

VIITORUL 5-2 IASI | Hagi e suparat si dupa victoria cu Iasiul. Jucatorii l-au dezamagit cu modul in care au tratat repriza secunda.

"Repriza a doua e bine sa o uitam, sunt desutl de suparat. Fundasii si mijlocasii au ramas repetenti in seara asta. Sunt dezamagit de modul in care au intrat jucatorii. La pauza le-am spus ca trebuie sa avem o echipa scurta, compacta, care sa stea bine pe teren si sa recupereze multe mingi pentru a face contraatacuri. Din pacate, dupa golul din repriza a doua s-a pierdut organizarea, disciplina, fiecare a inceput sa faca ce vrea si a inceput haosul. Am vorbit inainte de meci cu atacantii.

Ii felicit, toti cei 3 din fata au facut un meci foarte bun. Au dovedit ca au calitate. Avem un atac bun. Eu spun ca Tucudean-Chitu-Eric e unul dintre cele mai bune atacuri din liga 1. Au experienta, stiu fotbal, sunt jucatori talentati. Speram sa ne ajute in continuare sa castigam. Noi jucam bine, stim sa producem fotbal. Important e sa avem atacanti cum am avut azi", a spus Hagi la Digisport.