Sumudica la Steaua?! Reactie de ULTIMA ORA: Ce raspuns a dat cand a fost intrebat daca accepta

Marius Sumudica nu mai e atat de sigur ca viitorul sau e departe de Steaua! Antrenorul lasa de inteles ca e dispus la negocieri cu Becali dupa finalul sezonului.

Sumudica vrea performanta. Daca nu pleaca in strainatate, e gata sa semneze din nou in Liga 1. Steaua ar putea fi o optiune de top, in cazul plecarii lui Reghecampf.

"N-are rost sa discutam. Stiti ce se intampla intre mine si cei de acolo. Au antrenor, pe Reghecampf. Mai are un an de contract, eu sunt liber de la vara. Hai sa va spun ceva in premiera. In cazul in care primesc o oferta din Romania cu un plan bun, de luat in seama, ma gandesc la performanta pentru antrenorul Sumudica. Cu asta pun punct. Las portita pentru toti care vor sa faca performanta. In cazul in care n-am oferta din strainatate, iau in calcul sa raman in tara pentru performanta. Profesional, eu fac orice pentru echipa la care lucrez. Vreau performanta!", a spus Sumudica la Sport.ro.