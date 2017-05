Sumudica: "In 10 zile semnez cu alta echipa din Liga I!" Cu cine negociaza

Marius Sumudica isi ia adio de la Astra dupa meciurile din Cupa Romaniei.

Sumudica a anuntat dupa egalul cu Dinamo ca a batut palma cu o alta echipa din Liga I. Cel mai probabil, Sumudica s-a inteles cu Craiova, echipa care se va desparti de Gigi Multescu la finalul sezonului.

"Sunt foarte aproape de a continua in Romania. Veti vedea in maxim zece zile. Cheia e la mine. Depinde de mine, sunt sanse mari sa raman in Romania si sa ma lupt in continuare la titlu. Veti vedea, aveti rabdare", a spus sumudica.

Intrebat daca isi va calca principiie de rapidist si va merge la FCSB, sumudica a raspuns: "Eu mananc fara usturoi, i-am zis sotiei sa-mi faca mancare fara usturoi".

Contractul lui Marius sumudica cu Astra Giurgiu se va incheia la finalul actualului sezon.