Sumudica detoneaza bomba inainte de Playoff! Anuntul facut de antrenorul Astrei: "Ce vreti, asa sunt eu"

Sumudica anunta ca nu mai este hotarat sa plece de la Astra in vara si ca ar accepta si o prelungire de contract. Acesta s-a impacat cu patronul clubului si apreciaza faptul ca a fost iertat de amenda de 40.000 de euro, pe care Astra i-a dat-o dupa ce a injurat Steaua alaturi de jucatori.

Antrenorul campioanei spune ca "s-a intors ca clatita" si ca acum ar accepta o prelungire de contract:

"Am glumit (n.r. cu niste fani la stadion) cand am spus ca mi-am prelungit contractul cu Astra dar exista oricand posibilitatea oricand sa fac lucrul asta. Eu sunt ca si clatita, ma intorc repede. M-am impacat cu domnul Niculae, conteaza asta, conteaza si ca si-au retras acea amenda, sunt lucruri care te castiga ca si antrenor. Se reglementeaza toate problemele si toate datoriile, material totul e ok in ceea ce ma priveste. Daca as mai lua titlul o data as mai ramane la Astra.

Depinde totul ca rezultate daca imi prelungesc sau nu contractul, dar asta nu cred ca mi se poate reprosa. Aceste 10 etape ramase sunt cele care decid totul. Cred ca toate cele 6 echipe vor sa ia campionatul. Astra nu are nicio arma secreta, daca aveam una, ii terminam pe toti.", a spus Sumudica in conferinta de presa.