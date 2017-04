Sumudica, complet resemnat dupa infrangerea in fata Stelei: "Ce lupta la titlu? Noi nu suntem in stare sa batem nici Industria Sarmei"

Dupa trei infrangeri consecutive, Astra e pe ultimul loc in playoff.

Marius Sumudica spune ca echipa lui trece printr-o "criza profunda", pe care spera totusi sa o depaseasca, luni, cu o victorie in fata lui Dinamo.

"Este un meci in care trebuie sa demonstram ca tot ce s-a intamplat pana acum este o criza profunda. Mai jos de locul 6 oricum nu ne putem duce. Mai ramane si Cupa, putem incheia acest sezon cu fruntea sus."

"Toate golurile cu Steaua, pardon, FCSB, au fost cadouri."

"Ce lupta pentru primele locuri? Pe noi ne bate toata lumea de trei meciuri. Nu putem sa batem nici daca jucam maine cu Industria Sarmei Desertul Gobi. Ne bate toata lumea."

"Este prima data in cariera mea de antrenor cand pierd trei meciuri la rand. Nu mi s-a mai intamplat niciodata."

"Tot cu lotul asta am ajuns si in primavara europeana, am luat campionatul... Probabil noi suntem intr-o degringolada, am stors ce am putut din ei pana acum."

"Speram sa iesim din pasa asta proasta la meciul cu Dinamo."

"Eu, oricum, mi-am indeplinit obiectivul, calificarea in cupele europene."

"Nu stiu daca suferim si din punct de vedere fizic, dar sa nu uitam ca suntem echipa care a jucat cele mai multe meciuri sezonul asta - 46", a spus Sumudica.