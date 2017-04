SPRINT SPRE STEAUA? Sumudica a vorbit IAR despre oferta: "Fac asta pentru FAMILIA MEA!" Ce mesaj transmite in premiera

Sumudica mai face un pas spre Steaua cu ultima declaratie!

Antrenorul Astrei sustine ca n-a avut nicio negociere cu Becali, dar nu exclude varianta Steaua. Sumudica recunoaste ca ar accepta cel putin o discutie cu liderul din Liga 1. Ar face la fel cu toate echipele din play-off.

'Mai am o luna de contract, se nasc multe controverse, intrebari, rude, prieteni, ma opreste lumea pe strada sa ma intrebe, sa imi zica: vino la noi, vino la noi! Nu am avut nicio discutie concreta cu nimeni. Imi doresc sa plec in strainatate, sunt fel si fel de discutii. Sunt un antrenor profesionist, imi place sa imi fac treaba. Vreau sa muncesc, sa fac performanta, nu pot sa stau acasa, mor daca stau acasa si nu muncesc.

Imi place fotbalul. Voi accepta orice oferta din Romania daca nu imi gasesc ceva pe afara. Fac asta pentru familia mea. Eu sunt dispus sa discut cu orice club care vrea sa faca performanta. Puteti sa speculati cat vreti, voi face tot ce pot sa castig toate jocurile cat sunt la Astra, vreau sa iau un trofeu", a spus Sumudica.