Strategia DUBLA a lui Becali si o schimbare pe care Dica se pregateste sa o implementeze la FCSB! Ce se intampla cu Nita

Gigi Becali planuieste o schimbare in echipa Stelei si a facut deja primii pasi pentru implementarea ei.

Becali vrea sa il vada pe Andrei Vlad in poarta, dar nu vrea sa treaca cu forta peste cuvantul antrenorului, care considera ca Nita e de neinlocuit in acest moment.

"Eu sa imi doresc, dar acum sa vedem. Nu pot sa impun suta la suta, Doamne fereste. Dar ma consult si vedem ce putem face."

"Eu as vrea ca Vlad sa joace atunci cand jucam din trei in trei zile, si cand Nedelcu sau alti jucatori sub 21 sunt indisponibili. Asa cum s-a intamplat acum, cand am avut jucatori care au evoluat la doua zile, ca Florinel Coman, Nedelcu sau Man."

"In situatiile astea as vrea eu sa il vad pe Vlad in poarta. Altfel, ramane Nita, pentru ca el e mai valoros in momentul asta.", a spus Becali pentru PRO TV.

Ca sa nu il faca pe Nita sa se gandeasca la plecare, Becali aproape i-a dublat salariul.

"Nita nu are niciun motiv sa plece. Avea salariu 8000, si i l-am facut 15.000 pe luna.", a mai spus Becali.