Stelistii au luat foc dupa derby. Fanii l-au ironizat pe "HOTEGAN", Sovre abia a scapat de Reghecampf

Dinamo a castigat cu 2-1 dupa 2 penalty-uri.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Reghecampf a fost eliminat pe finalul meciului, dupa ce a avut un clinch cu asistentul Sovre, cel care a aratat penalty in prelungiri.

"Am pierdut acest meci din cauza unor greseli foarte mari. Din ce am vazut eu, Hategan era la zece metri, dar penaltiul l-a dictat Sovre. Noua nu ni s-au dat astfel de penaltiuri. Se lucreaza foarte bine impotriva noastra. Si cand am fost eliminat Sovre s-a simtit jignit, dar el imi injura ca la usa cortului asistentul. Eu doar am intrebat, dar arbitrii sunt foarte sensibili, nu se poate vorbi cu ei", a spus Reghecampf dupa meci.

De altfel, antrenorul Stelei a facut scandal mare dupa meci. Reghecampf s-a dus in cabina arbitrilor pentru a se razboi cu Sovre, insa a fost scos cu forta de bodyguarzi.

Stelistii au luat-o personal si chiar i-au scris numele cu litera mica lui Sovre pe pagina Stelei de Facebook, atunci cand au postat caseta tehnica a meciului de aseara.

Cateva imagini postate de fanii Stelei dupa meci: