Steaua se intareste in defensiva! Anamaria Prodan: "Nu vin Szukala si Celeban". Cu cine negociaza Becali

Reghecampf a primit intaririle mult asteptate in ofensiva, dar asteapta solutii si pentru defensiva, mai ales daca Alin Tosca va semna cu Real Betis. Anamaria Prodan, sotia antrenorului stelist, spune ca exista in prezent negocieri pentru intarirea defensivei.

Anamaria Prodan-Reghecampf a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre acest lucru. Impresara a spus ca sansele pentru o revenire a lui Szukala tind spre 0, iar mutarea lui Celeban nu pare nici ea prea aproape de realizare.

In schimb, Steaua negociaza cu un fundas elvetian.

"Steaua se uita dupa un fundas central si dupa un fundas dreapta. Perioada de transferuri abia acum incepe. Pana acum au luat pentru ca s-au grabit sa-si acopere ofensiva.

Szukala mai are contract inca doi ani. Are 900 de mii de euro salariu in ultimul an. Nu se poate sa vina la Steaua. Singura varianta era a unui imprumut, iar turcii sa achite o parte din salariu, insa ei nu sunt de acord.

Nu cred ca va veni nici Celeban.

Steaua nu va ramane insa fara fundas central. Se vor aduce, fara probleme.

Se asteapta clar raspunsul la intrebarea: pleaca sau nu pleaca Tosca?

Se discuta cu un fundas din Elvetia. Dar nimeni nu ii poate spune numele, pentru ca in momentul ala negocierile se pot incheia. Daca se afla, pretentiile pot creste serios", a spus Anamaria Prodan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro