Steaua se bate cu Boloni pentru un fundas crescut de Anderlecht! Anuntul facut de presa belgiana

Steaua cauta un fundas central, dupa plecarile lui Tamas si Moke.

Ramasi fara fundasi, stelistii au incercat variante din strainatate, dupa ce l-au adus pe Larie de la CFR.

MM si Dica au tintit un fundas din Polonia, insa acesta a ales alta varianta in cele din urma.

Acum, stelistii s-au reorientat catre un fundas de 25 de ani de la Oostende din Belgia, scrie Het Nieuwsblad. Bruno Godeau e crescut de Anderlecht, in 2012 a ajuns la Zulte. Fundasul inalt de 1.90 m a mai trecut pe la Westerlo inainte sa semneze cu Oostende in 2016.

Godeau este cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.de si mai are oferta de la Antwerp, noua echipa a lui Boloni, care a promovat in prima liga in acest sezon si cauta intariri.