"Steaua Rosie Belgrad patea asta in Serbia, fanii daramau orasul!" Nikolic, SOCAT de situatia Stelei

Nikolic, fostul atacant al Stelei a vorbit despre situatia Stelei in scandalul cu Armata.

Nikolic sustine ca da Steaua Rosie Belgrad, din Serbia, ar fi avut un destin similar cu cel al echipei lui Becali, atunci fanii ar fi daramat orasul.

”Nu pot sa-mi imaginez Steaua fara titluri, fara suporteri. Cred ca este o rusine ce se intampla acolo. Sper sa se rezolve."

"Daca s-ar intampla asta in Serbia si Steaua Rosie Belgrad ar trebui sa-si schimbe numele, suporterii ar darama orasul. E imposibil sa se intample asa"

”M-am vazut cu MM si cu Reghe in Turcia, mai urmaresc Steaua cand am timp. Am vorbit putin, a fost frumos sa ma revad cu oamenii de acolo. A fost o perioada frumoasa pentru mine, cred ca si pentru Steaua."

"Perioada petrecuta la Steaua a fost cea mai frumoasa din cariera mea de fotbalist. Il stiu pe Alibec, este un jucator foarte bun, sunt convins ca o sa faca fata la Steaua. Oricine ajunge la Steaua are o calitate foarte mare", a declarat Nikolic.