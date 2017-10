Steaua poate sa ramana la 6 puncte de CFR: "Daca mai jucam 30 de minute, tot nu marcam!"

Steaua joaca bine doar in Europa! Oamenii lui Dica nu au reusit sa inscrie in poarta celor de la Voluntari.

Teixiera spune ca a simtit ca meciul putea sa continue fara ca Steaua sa inscrie in poarta adversa. Alibec a facut un nou meci slab, iar la final a cedat si a spart o usa!

"Am avut ocazii de a marca, din pacate am ratat foarte mult azi. Voluntariul este o echipa cu experienta, greu de batut cand joaca acasa si bine ca Nita a avut o zi buna la contraatacurile lor. Am avut mai multe ocazii ca Voluntariul, destul de multe, pacat ca am pierdut puncte aici.

Jucam din trei in trei zile, se schimba jucatorii si mi se pare normal la lotul valoros pe care il avem. O sa fie mai bine cand o sa ne gasim mai bine. Am impresia ca putem sa jucam inca o jumatate de ora si sa nu dam gol. Alibec o sa-si revina cu ajutorul nostru", a declarat Teixeira, la Digi Sport.

CFR Cluj are meci cu Botosani in aceasta etapa si are sansa de a se distanta la 6 puncte in clasament de echipa lui Dica.