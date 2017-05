Steaua merge la TAS, cazul va fi judecat de URGENTA! Cand stim cine a castigat campionatul in Romania

Becali nu poate accepta ideea ca a pierdut din nou titlul. Va merge la TAS si e sigur ca judecatorii de la Lausanne ii vor da dreptate.

Solutia in cazul titlului trebuie sa vina pana la 1 iulie, data limita pentru omologarea rezultatelor si a clasamentelor pentru actualul sezon. Judecarea in regim de urgenta va lua aproximativ doua saptamani, anunta Digisport. In aceeasi limita de timp a fost solutionat un apel facut de U Cluj in urma cu doi ani. Steaua va trebui sa achite o taxa de timbru in valoare de 500 de franci si sa faca o solicitare in care sa-si expuna speta. Taxa pentru judecare in regim de urgenta e in valoare de 10 000 de franci si va fi achitata de partea care pierde procesul. Procedura prevede ca Steaua va solicita un judecator, organizatorul - LPF un altul, iar cei doi vir stabili un al treilea presedinte-judecator.