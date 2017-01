'Steaua e echipa Armatei, de ce sa ne mai ascundem?! Asta e traditia!' Ce spune Sumudica despre DISPARITIA echipei lui Becali

Sumudica vorbeste despre problemele de identitate de la cluburile importante ale Capitalei si spune ca nu se asteapta la renasterea Rapidului.

"Steaua e echipa Armatei. De ce sa ne mai ascundem? Steaua e in Ghencea, langa 2317, unitatea militara. Dinamo e echipa Militiei, langa IGP. Rapid e in Grant, unde trece trenul. Sporturl Studentesc inseaman caminele din Regnie. Asta inseamna traditia. Eu cu echipele astea am crescut si asa le recunosc. Plang cand ascult imnul Rapidului, asa sunt eu, sensibil la tot ce inseamna clubul asta.

Cred ca va fi destul de greu ca Rapid sa revina. Trec multi ani, se pierd sustinatori cu fiecare an care trece. E greu de tot! Sunt doua, trei echipe infiintate si fiecare se considera continuatoarea, nu stie nimeni care e Rapid, unde e palmaresul. Ma minunez de ce se intampla si la Steaua!", a spus Sumudica in Gazeta Sporturilor.