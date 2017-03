Steaua Armatei si-a pus antrenor! Numele SURPRIZA ales de Lacatus

Steaua CSA incepe pregatirile pentru meciurile oficiale! Numele noului antrenor va fi anuntat intr-o conferinta de presa, in foarte scurt timp!

Desi nu stie inca in ce liga va juca, Steaua CSA si-a gasit antrenor. Digisport anunta ca fostul jucator stelist Ion Ion (63 de ani) e alesul lui Lacatus! Ion Ion a jucat intre 1971 si 1979 la Steaua, a laut doua cupe si doua titluri de campion al Romaniei.



"Steaua mi-a dat foarte mult si i-am dat mult, doar eram suporterul lor din copilarie. Pe de alta parte, acolo era o disciplina militara ce n-ai vazut. Plus ca, din cand in cand, mai venea seful MApN, Ion Coman, care tinea aproape de echipa. Celor de la Armata chiar le pasa!", a spus Ion Ion pentru Evenimentul Zilei, intr-un interviu mai vechi.

1500 euro va incasa noul antrenor de la CSA Steaua.