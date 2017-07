Steaua a mai renuntat la un mijlocas. Transferurile lui Budescu si Teixeira l-au "aruncat" la Timisoara

Steaua a renuntat la Vlad Mihalcea.

Steaua a renuntat astazi la Vlad Mihalcea, tanarul mijlocas de doar 19 ani. Acesta a mai fost imprumutat de Steaua si sezonul trecut, la Clinceni, in liga a 2-a.

Mihalcea joaca mijlocas ofensiv, in centru sau in dreapta, insa transferurile lui Budescu si Teixeira i-au blocat total accesul in prima echipa.

"FC Steaua Bucuresti anunta ca a ajuns la un acord cu Poli Timisoara pentru imprumutul, pentru sezonul 2017-2018, al jucatorului Vlad Mihalcea.

Clubul nostru ii multumeste lui Vlad pentru contributia avuta in cei doi ani petrecuti la Steaua, in care a bifat 10 partide pentru echipa mare, ii ureaza mult succes si sa se intoarca sanatos!", scrie pagina Stelei.