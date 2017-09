Steaua a castigat ultima data la 4 goluri distanta in 2014. Cum arata primul "11" de atunci

Steaua a castigat cu 4-0 cu Gaz Metan.

Steaua a castigat cu 4-0 meciul cu Gaz Metan Medias de aseara, un rezultat pe care stelistii nu l-au mai vazut de 3 ani pe tabela. Stelistii au castigat ultima data la minim 4 goluri distanta in urma cu 3 ani, in 2014, cand echipa lui Galca a castigat cu 6-0 acasa, in fata Pandurilor.

Keseru a dat 6 goluri atunci, iar din echipa lui Galca mai sunt doar 2 jucatori in actualul lot. Filip a jucat titular, iar acum este rezerva la Steaua, iar Nita a fost rezerva lui Arlauskis, iar acum e titularul Stelei.

Aseara, Steaua a castigat cu 4-0 cu Gaz Metan, cu o echipa in alcatuita in mare parte din rezerve, golurile fiind marcate de De Amorim, Tanase de doua ori si Man.

Echipa din Steaua 6-0 Pandurii:

Arlauskis - Luchin, Varela, Tosca, Parvulescu - Filip, Breeveld, Neagu - Prepelita, Sanmartean - Keseru

Echipa din Steaua 4-0 Gaz Metan:

Nita - Enache, Planici, Larie, Momcilovic - Popescu, Achim - Man, Tanase, De Amorim - Gnohere

Cum arata echipa de titulari ai Stelei din 2017:

Nita - Benzar, Planici, Balasa, Morais - Nedelcu, Pintilii - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec