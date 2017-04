Stanciu, cel mai SLAB de pe teren! Cea mai dura reactie dupa meciul cu Manchester United

Nicolae Stanciu a primit nota 4,5 in cotidianul La Derniere Heure dupa meciul cu Manchester United.

Titular la mansa tur a sferturilor Europa League de la Bruxelles, Stanciu nu a avut nicio faza notabila contra lui Manchester United. Engelezii au deschis scorul, insa belgienii au egalat pe final.

Stanciu a primit cea mai mica nota din partea ziarului La Derniere Heure, 4,5. Chipciu a intrat pe final si a fost notat cu 6.

"Absent in prima repriza, in care a atins foarte putin baloane. Nu a fost activ nici in repriza a doua", scrie cotidianul belgian.

Totusi, antrenorul Rene Weiler anunta ca e dispus sa-i acorde timp mijlocasului roman. "Chicpiu are experienta mai mare, Stanciu se afla la prima experienta in afara tarii", a spus elvetianul dupa remiza cu United.