Si Dica l-a criticat pe Alibec pentru ca n-a jucat cu Astra: "Sa-l bag cu forta daca nu vrea? Radoi facea injectii si juca!"

Alibec e criticat si de Dica dupa ce a ratat partida cu Astra.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Denis Alibec dupa meciul cu Astra si a anuntat ca atacantul s-a dat lovit pentru ca urma sa fie rezerva.

"A zis ca il doare si nu poate sa se antreneze. Ce o fi zis, n-a avut chef sa joace. Ce pot sa-i fac? O sa vedeti ce planuri, sa joace fotbal unde vrea. Ce o fi o fi. Nu regret deciziile mele. Poate iau mai multi bani, e talentat, fotbalist este. Dar stia ca nu e titular a zis ca il doare. Cand stie ca nu e titular zice ca il doare glezena sau nu stiu ce", a spus Becali la Digi.

Dica spune ca medicul este cel care l-a anuntat ca Alibec este accidentat si nu poate sa intre la Giurgiu. Totusi, antrenorul Stelei ii exemple din trecut, cand jucatori precum Radoi faceau eforturi ca sa intre pe teren in ciuda accidentarilor.

"Eu n-am ce sa fac. Daca doctorul vine la mine si imi spune ca un jucator nu poate sa joace, cand jucatorul confirma ca nu poate sa joace, eu ce pot sa fac mai mult de atat? Sa-l bag intr-un picior in teren? Daca el nu vrea sa joace, pot eu sa-l oblig sa intre in teren? Am avut colegi de echipa care faceau injectii inainte de meci in genunchi si intrau in teren, apoi mancau terenul, gen Mirel Radoi sau altii.

Putem sa avem cei mai valorosi jucatori din Romania, daca echipa nu e unita, daca nu joci pentru echipa, n-avem nicio sansa sa castigam meciurile. Un jucator poate sa-ti castige un meci sau doua, iti poate castiga trofee, te poate ajuta enorm cand ai cea mai mare nevoie" , a declarat Nicolae Dica.