Sfatul dat de Becali lui Gica Hagi: "O sa faca performanta peste 5-6 ani! Acum, toate adversarele il spulbera"

Gigi Becali este sigur ca Viitorul nu poate ajunge in grupele Ligii Campionilor.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Campioana Romaniei cel putin pana la decizia TAS, Viitorul, urmeaza sa joace in preliminariile Ligii Campionilor pe traseul campioanelor, avand un drum relativ mai usor decat va avea Steaua. Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, nu crede insa ca acest avantaj va conta.

”N-ar trebui sa investeasca pentru ca nu are cum sa ajunga in grupele europene, are doua tururi de trecut. Nu vreau sa ma dau eu mare expert in fotbal, dar la ora asta Gica nu are echipa sa treaca de turul 3. Astra putea, ca e cap de serie, noi putem, dar el nu are echipa pentru asta.



Ii spulbera echipele cu care vor juca. Toate echipele sunt foarte grele. Noi Steaua ne putem bate cu ele, dar ei nu. Gica o sa faca performanta peste 5-6 ani, atunci cand mai castiga bani si poate intari echipa, ii mai dau eu bani pentru un jucator, ii mai dau din procente” a spus Becali la Digi Sport.