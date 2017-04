Se pregateste ceva! Ministrul Apararii si seful Statului Major General, convocati in Senat pentru a discuta problema sectiei de fotbal de la CSA

► Superkombat INVAZIA GREILOR e vineri seara la Sport.ro de la 20:00

Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, au fost invitati la sedinta de marti a Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, pentru discutii cu privire la marca Steaua.

"Problemele sectiei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti ajung pe agenda Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat. Presedintele acestei Comisii, senatorul PNL Iulian Dumitrescu, i-a invitat la sedinta de marti, 11 aprilie, ora 12.00, pe ministrul apararii nationale, domnul Gabriel-Beniamin Les, precum si pe seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, pentru discutii cu privire la echipa de fotbal si marca Steaua", se arata intr-un comunicat de presa.

In data de 21 decembrie 2016, in litigiul cu Clubul Sportiv al Armatei, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).

Joi, membriii Comietului Executiv al FRF au acceptat solicitarea FC Steaua de schimbare a denumirii echipei in Fotbal Club FCSB SA.

CSA Steaua a anuntat infiintarea sectiei de fotbal, iar echipa de seniori va fi inscrisa in competitiiel AMF, pentru sezonul viitor.