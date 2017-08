Se face transferul BOMBA al verii in Liga 1?! Becali a fost in cantonament sa discute cu Alibec! Ce i-a spus

Gigi Becali ar putea da lovitura pe finalul perioadei de transferuri!

Alibec este in continuare dorit in Anglia. Pana la inchiderea ferestrei de mercato mai sunt doar doua zile. Cluburile care-l vor trebuie sa se grabeasca. Intr-o discutie pe care au avut-o in cantonament, inaintea meciului cu Botosani, Becali i-a transmis lui Denis ca e gata sa-i permita transferul chiar din aceasta vara, sustin surse Sport.ro. Becali tine insa la pret. Isi propune sa obtina peste 10 milioane, lucru pe care i l-a explicat clar si atacantului.

Chiar daca la interventiile publice evita sa dea detalii concrete, Becali i-a spus atacantului-vedeta adus de la Astra despre discutiile pe care le poarta cu echipe din Anglia. Suma de transfer ar putea fi un record absolut pentru Romania. Dupa ce l-a dat pe Stanciu la Anderlecht cu 10 milioane, Becali se asteapta sa obtina cu cel putin unul mai mult pe Alibec. In afara echipei din Championship care a incercat fara succes sa-l imprumute, exista interes clar si din prima liga engleza. Becali mai are putin peste 48 de ore la dispozitie sa accepte una dintre ofertele primite. Public, Becali anunta ca vrea nu mai putin de 15 milioane pentru fostul jucator de la Inter si Bologna!

Denis Alibec, 26 de ani, a fost cumparat de Becali de la Astra in schimbul a doua milioane de euro. Atacantul a semnat inca din toamna trecuta, dar a devenit efectiv al Stelei abia in ianuarie. In total, Alibec are 10 goluri marcate la Steaua, doar unul in acest sezon, cu Plzen, in returul din Cehia.