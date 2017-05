'SE FACE STADIONUL!' Anunt de ultima ora dupa derby. Care e ultimul pas inaintea inceperii lucrarilor

Senatorul Serban Nicolae a spune ca Stadionul Dinamo va fi reconstruit in vederea Campionatului European din 2020 si ca problemele care mai sunt pentru inceperea acestui proiect trebuie rezolvate de Ministerul Afacerilor Interne.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a confirmat informatia la o sedinta din Senatul Romaniei.

"Am vorbit cu doamna viceprim-ministru, am vorbit si cu doamna ministru de Interne si cu toti factorii interesati legat de chestiunea Stadionului Dinamo si a investitiei de la Stadionul Dinamo in perspectiva organizarii Campionatului European de Fotbal 2020. Exista solutii, ele vor fi identificate si se va face Stadionul Dinamo. Este ceea ce am stabilit acum. Doamna viceprim-ministru ne-a confirmat inca o data ca nu acolo era problema, nu la Compania Nationala de Investitii. Sunt cateva detalii de lamurit la nivelul Ministerului de Interne, dar am vrut sa stiti si sa transmitem tuturor suporterilor fotbalului romanesc ca ceea ce ieri a aparut asa, ca o chestiune de coregrafie a unei galerii, respectiv previziunea lui Nostradamus, se va face si Dinamo va avea stadion pana in 2020 realizat ca program de investitie, asa cum ne-am angajat. Steaua, Rapid, Dinamo si stadionul de la Arcul de Triumf", a declarat Nicolae.

Sevil Shhaideh a afirmat ca nu exista o data limita pentru ca MAI sa puna la dispozitia CNI documentele necesare pentru a elibera de sarcini terenul.

"Sunt in discutii la nivelul MAI partea de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca Stadionul Dinamo pentru a fi predat Companiei Nationale de Investitii in vederea realizarii unor investitii publice. Asteptam toate documentele de la dansii. Cum am terminat cu aceasta documentatie, porneste partea de proiectare. Dintotdeauna a fost Stadionul Dinamo unul din cele patru. Daca proprietarul, respectiv administratorul – MAI, nu rezolva toate documentele solicitate conform legii, atunci se va pune in discutie o alta alternativa. Este foarte sigur, (dar – n.r.) depindem de formalitatile necesare pe care trebuie MAI sa le indeplineasca. Doua saptamani, trei saptamani... Nu eu dispun Ministerului Afacerilor Interne termenul in care trebuie sa-mi predea documentele", a spus ea.

Patru stadioane se afla in programul de reconstructie in vederea organizarii Euro 2020, Arcul de Triumf, Steaua, Dinamo si Rapid. Insa pentru reconstructia arenei din Soseaua Stefan cele Mare este necesara eliberarea de sarcini a terenului pe care se afla stadionul.



News.ro