SCM se riDICA cu pretentii! Pitestenii ii cer Stelei sa plateasca clauza de reziliere pentru Dica

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Becali l-a anuntat pe Dica drept noul antrenor al echipei, insa echipa cu care este sub contract, SCM Pitesti, anunta ca lucrurile nu stau chiar asa.

Pitestenii au emis un comunicat prin care anunta ca Steaua trebuie sa ii plateasca clauza de reziliere daca vor sa il ia:

In urma informatiilor din ultimele zile aparute in presa privind posibilele negocieri dintre antrenorul principal al echipei noastre, Nicolae Dica si FCSB pentru postul de antrenor al gruparii din Capitala, conducerea SCM Pitesti are de facut urmatoarele precizari:

”Nicolae Dica se afla sub contract cu clubul nostru pina la data de 30.06.2018. Pina in acest moment nu am fost informati de catre acesta privind posibilele negocieri pe care le-ar purta cu FCSB pentru postul de antrenor. Conform intelegerii actuale, in contractul dintre cele doua parti, exista si o clauza de reziliere. In eventualitatea in care Nicolae Dica ar putea ajunge la o intelegere cu alta echipa, acesta va putea pleca numai dupa ce isi va incheia relatiile contractuale cu SCM Pitesti. In acest moment, Nicolae Dica se afla inca sub contract cu clubul nostru si se ocupa de pregatirea ultimelor doua partide pe care care echipa le mai are de disputat din acest retur de campionat”.