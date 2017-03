Schimbare URIASA la Steaua. Reghecampf n-a mai facut niciodata asta. Ce se intampla cu Alibec

Tactica Stelei s-a modificat dupa transferul lui Alibec. Desi nu are inca realizari importante, Denis e centrul absolut al atentiei in echipa lui Reghecampf.

Intrarea lui Alibec in echipa a schimbat radical atat modul colegilor de a gandi fazele importante, cat si prioritatile lui Reghe in teren.



In meciul cu CFR, Alibec si-a asumat din nou rolul de lider al grupului. A incercat cele mai multe pase decisive si a jucat cele multe mingi. Alibec s-a consumat in apropierea liniei de 30 de metri. A tras doar un sut spre poarta, necadrat. Asta nu le-a afectat celorlalti jucatori increderea in el. Obisnuita sa inceapa atacurile de jos, cu mingi scurte care sa plece fie de la Nita, fie de la fundasi catre mijlocul terenului, Steaua a avut un alt traseu preferat in derby-ul de duminica. Nita - Alibec a fost combinatia preferata a meciului! Nu mai putin de 12 mingi au plecat de la portarul ros-albastrilor spre Denis!





Cifrele InStat dezvaluie strategia folosita de Reghecampf contra lui CFR. Steaua a incercat sa joace rapid, folosindu-se de capacitatea lui Alibec de a fi periculos prin calitate individuala, devieri sau combinatii cu ceilalti oameni din atac. Denis a devenit omul de utilitate maxima, chiar daca nu mai aduna aprecierile de la Astra.

La fel ca in precedentele aparitii, Alibec a fortat si de aceasta data pasa decisiva. Absenta unui mijlcoas ofensiv clasic in spatele sau l-a facut sa coboare pentru a incerca sa decida el cu un assist. Alibec a incercat nu mai putin de 6 pase cheie, niciuna nu i-a iesit!