Scene de groaza la meciul dintre Chiajna si Steaua 2: un fotbalist, aproape de tragedie! "M-au luat cu o prelata, nu aveau nici doctor" VIDEO

Fotbalul romanesc nu a invatat mare lucru dupa tragedia mortii lui Patrick Ekeng.

Un incident inspaimantator, care se putea transforma intr-o tragedie, a avut loc luna aceasta, la un meci de pregatire intre Concordia Cjhiajna II si FCSB II.

Mijlocasul Codrut Anghel a ramas inconstient pe gazon, dupa ce s-a ciocnit violent de un jucator stelist.

"Am fost lovit cu cotul undeva in zona cervicala, in partea dreapta, apoi m-am lovit cu capul si de gazon, pe aceeasi parte. Auzeam ce se intampla in jurul meu, dar nu puteam sa ma mai misc sau sa respir normal. Mi s-a spus ca la un moment dat aveam puls 286. Salvarea nu pleca cu mine pentru ca nu mergea targa, m-au luat cu o prelata, simteam cum sunt mutat dintr-o parte in alta"

"Salvarea nu avea defibrilator si acesta a fost un motiv in plus pentru care nu puteau pleca cu mine", a rememorat fotbalistul Chiajnei momentele de groaza, intr-un interviu pentru ilfovsport.ro.

Codrut Anghel spune ca in cele din urma ambulanta a plecat spre spital, iar pe drum el a fost mutat intr-o alta ambulanta.

"M-au urcat pana la urma in salvare, nu mai stiu cum, si undeva prin oras am fost mutat dintr-o salvare in cealalta, cu care am ajuns la spital in coma de gradul 3.", a mai spus fotbalistul, care din fericire si-a revenit dupa interventia medicilor de la spital.