Scenariul soc prinde contur! Sumudica, propus la Steaua: "E cea mai buna varianta daca pleaca Reghecampf"

Sumudica e din ce in ce mai aproape de Steaua.

Reghecampf pleaca iar in Golf iar in locul sau stelistii pot avea o surpriza. Sumudica e din ce in ce mai aproape de o venire la marea rivala, echipa pe care injura la fiecare meci, fiind amendat si de propria echipa pentru ca a cantat impotriva Stelei dupa calificarea in primavara europeana.

Sumudica ar avea o viata imposibila la Steaua. Acesta este agresat la fiecare meci pe care il are impotriva Stelei, rivalitatea sa cu galeria ros-albastra fiind una dintre cele mai dure din Liga I. Sumudica e propus la Steaua chiar de Anamaria Prodan, un alt personaj contestat de fanii stelisti.

"Eu vorbesc cu Marius despre mult mai multe oferte. Daca antrenorul Stelei va pleca, atunci vom propune un alt antrenor. Eu l-am propus pe Marius Sumudica, mi se pare cea mai buna varianta daca Laur pleaca. Eu întotdeauna le-am spus antrenorilor pe care-i reprezint ca sunt foarte multe lucruri frumoase pe care trebuie sa le traim.

Trebuie sa stim sa iertam, sa trecem cu vederea. sumi a demonstrat ca stie sa faca performanta. Astea cu sunt rapidist, sunt dinamovist, sunt stelist... cred ca nu-si au locul în mintea unui profesionist. si Danciulescu a fost si la Dinamo, si la Steaua. Astea sunt lucruri care trec în fotbal. Marius n-a dat niciodata un raspuns daca merge sau nu la Steaua", a declarat Anamaria Prodan la Dolce.