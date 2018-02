Scenariu SF in lupta la playoff din Liga 1! Patru echipe pot termina la EGALITATE in clasament! Golul lui Teixeira o poate INGROPA pe Dinamo

Dinamo 2-2 Steaua / Dinamo a ratat sansa de a se apropia de playoff, golul lui Teixeira obligand-o pe echipa lui Vasile Miriuta sa castige la Astra pentru a nu avea emotii.

Reusita lui Filipe Teixeira din minutul 93 al derby-ului dintre Dinamo si Steaua a complicat si mai mult lupta pentru playoff! Ultima partida a etapei va avea loc luni seara intre Viitorul si Botosani. In ultima etapa se vor juca alte 2 meciuri directe intre echipele care lupta pentru playoff, Astra - Dinamo si CSM Poli Iasi - FC Viitorul.

Egalul de la Dinamo - Steaua face sa existe o posibilitate destul de mare ca finalul sezonului regulat sa existe echipe care termina la egalitate de puncte. Cel mai nebun scenariu este posibil - pot fi 4 echipe care termina cu 40 de puncte: Dinamo, Viitorul, CSM Poli Iasi si FC Botosani! Pentru ca acest lucru sa fie posibil, trebuie ca partida de maine dintre Viitorul si FC Botosani sa se termine egal, Astra - Dinamo sa se termine egal, la fel si CSM Poli - Viitorul, iar Botosani sa o invinga pe Gaz Metan in ultima etapa.

In aceasta situatie, Astra ar incheia sezonul regulat pe locul 4 cu 42 de puncte, iar intre Dinamo, Viitorul, CSM Poli Iasi si FC Botosani vor termina la egalitate, 40 de puncte! In acest moment, clasamentul intre cele 4 echipe conform meciurilor directe arata astfel:

1. Botosani 8 puncte 5-4

2. CSM Poli Iasi 7 puncte 9-11

3. Dinamo 7 puncte 4-8

4. Viitorul 6 puncte 9-4

Mai se joaca Viitorul - Botosani si Iasi - Viitorul care afecteaza acest clasament. Pentru ca cele 4 echipe sa termine cu 40 de puncte, trebuie sa fie rezultate de egalitate in ambele partide. In acest caz, clasamentul se modifica in felul urmator

1. FC Botosani 9 puncte 5-4 (plus golurile din egalul cu Viitorul)

2. Viitorul 8 puncte 9-4 (plus golurile din egalurile cu Botosani si Iasi)

3. CSM Poli Iasi 8 puncte 9-11 (plus golurile din egalul cu Viitorul)

4. Dinamo 7 puncte 4-8

Astfel, un asemenea scenariu ar face ca FC Botosani si Viitorul sa fie in playoff!

Iata rezultatele celor 4 echipe in meciurile directe

Viitorul: 4-0 si 0-1 cu Viitorul, 5-2 cu CSM Poli Iasi, 0-1 cu Botosani

Dinamo: 2-1 si 1-2 cu CSM Poli Iasi, 0-0 si 0-1 cu FC Botosani, 0-4 si 1-0 cu Viitorul

CSM Poli Iasi: 1-0 si 3-3 cu FC Botosani, 2-1 si 1-2 cu Dinamo, 2-5 cu Viitorul

FC Botosani: 1-0 si 0-0 cu Dinamo, 1-0 cu Viitorul, 0-1 si 3-3 cu CSM Poli Iasi