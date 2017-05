"Sansele ca Sumudica sa ramana la Astra? SUTA LA SUTA!" Ce spun sefii Astrei despre viitorul echipei, dupa ce Sumudica a anuntat: "Bugetul se taie la 60%"

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Petre Buduru, presedintele CA al Astrei, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro. Conducatorul campioanei en-titre a abordat, printre altele, subiectul ramanerii lui Marius Sumudica la carma echipei, dar si pe cel legat de viitorul buget al formatiei giurgiuvene.

...despre sansele ca Sumudica sa ramana la Astra: Din punctul nostru de vedere, sansele ca Sumudica sa ramana la Astra sunt 100%. Dar asteptam si punctul sau de vedere. El a dat din casa cateva lucruri, daca spuneti ca le stiti de la el. Am facut niste planuri cu el, insa nu te poti opune daca unui antrenor sau jucator ii vine o ofera mai buna.

...despre viitorul Astrei si bugetul pentru sezonul urmator: Am facut un plan pentru viitorul Astrei, ba chiar comunicand cu Sumudica. Vrem sa pastram, pe cat se poate, aceeasi structura. Insa trebuie sa ne uitam la venituri. Inca nu ne-am pronuntat. Trebuie sa analizam exact fiecare pas, sa planificam totul, pentru ca nu vrem sa ajungem la insolventa sau, Doamne, fereste, faliment.

Totul se va rezolva la sfarsitul lunii acesteia. Ne vom pronunta dupa data de 25, atunci vom stabili abordarea pentru sezonul viitor.

...despre ajungerea lui Sumudica la Steaua: Dupa parerea mea, nu cred ca Sumudica poate ajunge la Steaua. Nu ca nu ar merita, insa eu nu il vad, luand in considerare parcursul sau. Marius Sumudica este nascut si crescut intr-un alt mediu, a fost intotdeauna in disputa cu Steaua.