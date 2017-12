Sanmartean vrea la nationala in 2018: "Asta e motivatia mea!" Dezvaluirile facute de MAGICIAN: care este marele regret al carierei

Retras fara sa vrea de la nationala, Sanmartean vrea sa imbrace iar tricoul Romaniei, in 2018! Sanmartean petrece sarbatorile in familie, la Bistrita! Nu-i plac vacantele exotice!

De sarbatori, Sanmartean a mers acasa la Bistrita.

"Craciunul si revelionul sunt singurele momente mai speciale pe care le petrec in familie si e lucrul cel mai important pentru mine. In familie ne petrecem ca de fiecare data. Ne place in strainatate, dar nu intr-atat sa dam casa parinteasca pe o vacanta exotica pe nu stiu unde. Ne place acasa, ne place in sanul familie" a spus Sanmartean pentru Pro TV.

La anul, Sanmartean face 38 de ani, dar nu renunta la tricoul nationalei! Lui Sanmartean ii e greu sa aleaga intre o cariera de antrenor si una de presedinte. Tocmai si-a deschis o scoala de fotbal.

"Odata ce te-ai oprit din cariera de sportiv si ai luat o pauza mai indelungata, revenirea si reintrarea in forma, intr-un grup, intr-un sistem si intr-o competitie, e destul de grea. Motivatia e foarte simpla: fotbalul care inca nu ma chinuie. Fizicul care inca nu ma chinie. Ma simt destul de bine fizic si asta e foarte important. Nu stiu care va fi traictoria vietii mele dupa fotbal, ideea e ca vreau sa raman in fotbal, imi place, acest sport l-am iubit asa de mult incat mi-ar fi greu" a spus jucatorul celor de Voluntari.

Nici acum, Sanmartean nu-si poate scoate din minte perioada de la Panathinaikos!

"Perioada cu Panathinaikos, greselile pe care le-am facut. Decizile pe care le-am luat la vremea respectiva. Cred ca ar fi singurele momente pe care le-as intoarce oarecum pentru ca eram la o echipa care juca in Liga Campionilor an de an. Si atunci poate si cariera mea ar fi fost alta" mai spune Sanmartean.